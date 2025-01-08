ERZURUM'DA DEPREM! Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 8 Ocak Erzurum'da nerede deprem oldu?

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ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

8 Ocak Çarşamba tarihinde Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04:30'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ERZURUM'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini belirtti. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saha tarama çalışmalarının sürdüğü ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: "Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde gerçekleşen deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."