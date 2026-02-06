Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde hissedilirken, Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin kritik bir bölgede gerçekleştiğine dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.16'da kaydedilen depremin yerin 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Sarsıntı, Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedildi.

VALİLİKTEN VE AFAD'DAN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu. AFAD da şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediğini, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

NACİ GÖRÜR: DEPREM KRİTİK YERDE

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının meydana geldiği bölgeye dikkat çekti. Görür, "Deprem kritik yerde" ifadelerini kullanarak Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklediklerini belirtti ve "Bu deprem o segmana yakın" değerlendirmesinde bulundu.