Haberler

Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler

Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, Prof. Dr. Naci Görür sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonuna yakın kritik bir bölgede gerçekleştiğini vurguladı.

  • Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde ve 4,52 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
  • Deprem Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedildi.
  • Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonuna yakın kritik bir bölgede gerçekleştiğini belirtti.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde hissedilirken, Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin kritik bir bölgede gerçekleştiğine dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.16'da kaydedilen depremin yerin 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Sarsıntı, Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedildi.

VALİLİKTEN VE AFAD'DAN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını duyurdu. AFAD da şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediğini, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

NACİ GÖRÜR: DEPREM KRİTİK YERDE

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının meydana geldiği bölgeye dikkat çekti. Görür, "Deprem kritik yerde" ifadelerini kullanarak Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklediklerini belirtti ve "Bu deprem o segmana yakın" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

Yıllar sonra bir ilk! Danıştay'ın Gökçek kararıyla harekete geçtiler
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü