Ertunç Güngör kimdir? CHP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Ankara Nallıhan Belediye Başkan adayı ise Ertunç Güngör oldu. Ertunç Güngör kimdir? Ertunç Güngör nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ERTUNÇ GÜNGÖR KİMDİR?

Ertunç Güngör, 14 Mayıs 2023 tarihinde Nallıhan'da AK Parti İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Nallıhan Belediye Başkanlığı için Güngör'ü aday gösterdi.