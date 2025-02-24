Ertuğrul Özkök kimdir? Halk TV konuğu Ertuğrul Özkök kaç yaşında, nereli?

Türk basınının önemli isimlerinden biri olan Ertuğrul Özkök, uzun yıllar boyunca Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiş ve Türkiye'de gazetecilik alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. Peki, Ertuğrul Özkök kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Halk TV'nin konuğu olan Ertuğrul Özkök'ün gazetecilik kariyeri ve biyografisi hakkında detaylar haberimizde...

ERTUĞRUL ÖZKÖK KİMDİR?

Ertuğrul Özkök, 8 Nisan 1947 tarihinde İzmir'de doğmuş Türk gazeteci ve akademisyendir. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksekokulu'nda lisans eğitimini tamamlamıştır. Eğitimine Fransa'da devam eden Özkök, İletişim Bilimleri alanında doktora yapmıştır.

Akademik kariyerine Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak başlayan Özkök, 1986 yılında doçent unvanını aldıktan sonra Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlamıştır. Yaklaşık 20 yıl boyunca Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmüş ve bu süre zarfında gazetenin Ankara ve Moskova temsilciliklerini de üstlenmiştir.

Özkök, gazetecilik kariyerinin yanı sıra çeşitli kitaplar da kaleme almıştır. Eserleri arasında "Sanat, İletişim ve İktidar" (1977), "Elveda Başkaldırı" (1987) ve "Bir Beyaz Türk'ün Hafıza Defteri" (2014) bulunmaktadır.