Trabzonspor'un yeni Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından tek aday olarak seçime giren eski asbaşkan Ertuğrul Doğan, Bordo-Mavili kulübün yeni başkanı seçildi. Futbolseverler Ertuğrul Doğan kimdir? Ertuğrul Doğan kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Doğan mesleği ne? sorularını araştırdı.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından tek aday olarak seçime giren eski asbaşkan Ertuğrul Doğan, Bordo-Mavili kulübün yeni başkanı seçildi. Ertuğrul Doğan 1127 geçerli oyun 919'unu alarak Trabzonspor'un 18. başkanı oldu. Bunun üzerine ise Ertuğrul Doğan'ın hayatı merak edildi. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir? Ertuğrul Doğan kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Doğan mesleği ne?

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılında "Doğan Akaryakıt" adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı.

Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlenen Doğan, 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Ertuğrul Doğan önderliğindeki Oltan & Köleoğlu Enerji Şirketi, 2018 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde 5 MW, 2020 yılında Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 27 MW, 2021 yılı Ocak ayında ise Samsun'un Çarşamba ilçesinde 27 MW Biyokütle Enerji Tesisi Projelerini tamamladı.

8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.