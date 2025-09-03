Ertan Yıldız kimdir? Ertan Yıldız kaç yaşında, nereli?

Ertan Yıldız kimdir sorusu, kendisi hakkında bilgi edinmek isteyen birçok kişi tarafından araştırılıyor. Ertan Yıldız, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir isim olup, kariyerine dair genel bilgiler merak konusu olmuştur. Hayatı, mesleki geçmişi ve başarılarıyla ilgili detaylar kamuoyunda ilgi çekmektedir. Ertan Yıldız ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERTAN YILDIZ KİMDİR?

Ertan Yıldız, eğitim hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamlayarak 1991 yılında Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Akademik kariyerine aynı üniversitede Mühendislik Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak devam etmiş ve Yüksek Mühendis unvanını kazanmıştır. Bu dönemde edindiği teorik bilgi ile iş dünyasındaki deneyimini birleştirerek sağlam bir kariyer temeli oluşturmuştur.

İş hayatına finans sektöründe başlayan Yıldız, burada yaklaşık beş yıl boyunca çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Ardından özel sektöre geçiş yaparak, 22 yıl boyunca sanayi şirketlerinde üst düzey yöneticilik ve şirket ortaklığı yapmıştır. Bu süreçte birçok önemli projeyi başarıyla yönetmiş ve şirketlerin stratejik büyüme hedeflerine katkı sağlamıştır.

Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atanmış ve belediyenin stratejik yönetim süreçlerinde önemli roller üstlenmiştir. İngilizceyi akıcı şekilde kullanabilen Yıldız, çok yönlü deneyimi ve bilgi birikimiyle hem akademik hem de profesyonel alanda saygın bir isim olarak tanınmaktadır.

ERTAN YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Ertan Yıldız, 1970 yılında dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 55 yaşında olan Yıldız, uzun yıllardır iş dünyasında ve kamu sektöründe önemli görevler üstlenmiş deneyimli bir isimdir.

ERTAN YILDIZ NERELİ?

Ertan Yıldız, 1970 yılında Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya gelmiştir. Doğup büyüdüğü bu bölgenin kendisine kattığı kültürel değerler ve Karadeniz'in dinamik yaşam tarzı, onun kişisel ve profesyonel hayatına da yansımıştır. Sürmene'nin köklü tarihi ve zengin doğası içinde yetişen Yıldız, bu köklü geçmişten aldığı güçle eğitimine ve kariyerine yön vermiştir.

ERTAN YILDIZ EVLİ Mİ?

Ertan Yıldız, özel hayatını genellikle gizli tutan isimlerden biridir. Ancak bilinen bilgilere göre evlidir ve iki çocuk babasıdır. Ailesine olan bağlılığı ve sevgisi, hayatının en önemli parçalarından biri olarak kabul edilmektedir.