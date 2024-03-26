Ersoy Eren kimdir? CHP Malatya Arguvan Belediye Başkan Adayı Ersoy Eren Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Malatya Arguvan Belediye Başkan adayı ise Ersoy Eren. Ersoy Eren nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ERSOY EREN KİMDİR?

Ersoy Eren, 1962 yılında Arguvan'da doğmuştur. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi'nde 1985-1992 yılları arasında memurluk yapmış ve daha sonra istifa etmiştir. Temizlik şirketi kurarak uzun yıllar yöneticilik yapmış ve sonrasında müteahhitlik işine başlamıştır 2006 yılında emekli olan Ersoy Eren, 1991 yılından itibaren çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak görev almıştır. Halen Arguvan Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır Ersoy Eren, evli ve iki çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.