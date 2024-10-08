Üye Girişi
Haberler

Erşan Kuneri 2. Sezon ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanıyor?

Erşan Kuneri 2. Sezon ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanıyor?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netflix, Cem Yılmaz'ın eseri Erşan Kuneri karakterinin ikinci sezonunun yayın tarihini özel bir video ile duyurdu. Yakında izleyicilerle buluşacak yeni sezon kadrosuna eklenen yeni isimlerle dikkat çekiyor. Peki, Erşan Kuneri 2. Sezon ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanıyor?

Cem Yılmaz imzalı Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı. Peki, Erşan Kuneri 2. Sezon ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanıyor?

ERŞAN KUNERİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen dizi, 10 Ekim'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni sezonunda, 84 yaşına basan Erşan Kuneri emekliliğinin keyfini sürerken, hayatını konu alacak bir röportaj için kapısı çalınır.

Erşan Kuneri 2. Sezon ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanıyor?

Sinemaya damgasını vuran kariyerini gün yüzüne çıkaracak sorular Kuneri'yi geçmişin ihtişamlı günlerine ve unutulmaz anılarına geri götürür. İzleyiciler ise, Erşan Kuneri'nin anlatımıyla birlikte Türk sinemasının nostaljik yıllarına doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkarlar..

Erşan Kuneri 2. Sezon ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanıyor?

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin yapımını Fikirsanat gerçekleştiriyor. İlk sezondaki oyuncu kadrosuna ek olarak, yeni sezonda Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Bige Önal, Bora Akkaş ve Celal Kadri Kınoğlu gibi isimler yer alıyor.

Erşan Kuneri 2. Sezon ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanıyor?

ERŞAN KUNERİ 2 NEREDE YAYINLANACAK?

Erşan Kuneri 2 Netflix platformunda yer alan bir dizidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Erşan Kuneri Kültür Sanat Soğuk Haber Televizyon Cem Yılmaz

Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya böyle duyurdu: Görülecek hesabımız var

 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı

Bakanlık düğmeye bastı adli soruşturma başlatıldı

 TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama
Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın

"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Livakovic Fenerbahçe'den gidecek mi? 8-9 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 8-9 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Düşüş filmi gerçek mi? Düşüş filmindeki kule gerçek mi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Ekim Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Ekim Aliağa, Bornova, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca 8-9 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ali Erbaş damadı İsrail olayı ne? Ali Erbaş'ın damadı Berat Şirinat kimdir? "Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın" olan şiirin şairi kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.