Erşan Kuneri 2. Sezon ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanıyor?

Cem Yılmaz imzalı Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı. Peki, Erşan Kuneri 2. Sezon ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanıyor?

ERŞAN KUNERİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen dizi, 10 Ekim'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni sezonunda, 84 yaşına basan Erşan Kuneri emekliliğinin keyfini sürerken, hayatını konu alacak bir röportaj için kapısı çalınır.

Sinemaya damgasını vuran kariyerini gün yüzüne çıkaracak sorular Kuneri'yi geçmişin ihtişamlı günlerine ve unutulmaz anılarına geri götürür. İzleyiciler ise, Erşan Kuneri'nin anlatımıyla birlikte Türk sinemasının nostaljik yıllarına doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkarlar..

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin yapımını Fikirsanat gerçekleştiriyor. İlk sezondaki oyuncu kadrosuna ek olarak, yeni sezonda Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Bige Önal, Bora Akkaş ve Celal Kadri Kınoğlu gibi isimler yer alıyor.

ERŞAN KUNERİ 2 NEREDE YAYINLANACAK?

Erşan Kuneri 2 Netflix platformunda yer alan bir dizidir.