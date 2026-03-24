Erol Köse'nin cenazesinde ibretlik görüntü! Sadece bir kişi ağladı

Maslak'ta dün bulunduğu binanın 16'ncı katından düşen yapımcı Erol Köse olay yerinde hayatını kaybetmişti. Köse'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Bugün işlemleri tamamlanan Erol Köse'nin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse'ye teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen kızı Dijan Nazlan Köse'nin üzgün olduğu görülürken, yakınları Köse'yi yalnız bırakmadı. Erol Köse için düzenlenen cenaze töreni Zincirlikuyu Camii’nde gerçekleştirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köse, son yolculuğuna uğurlandı.

“CANIM GİTTİ” DİYEREK FERYAT ETTİ

Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Erol Köse’nin ablası Meral Kekeç, gözyaşlarına hakim olamayarak “Canım gitti” sözleriyle feryat etti.

CENAZESİNE KİMSE GİTMEDİ

Kılınan namazın ardından Köse'nin naaşı Feriköy Mezarlığında toprağa verildi. Sanat dünyanın arkasından nefret kustuğu Erol Köse'yi bir avuç insan son yolculuğuna uğurladı.

VASİYETİNDE "CENAZEMİ POLAT YAĞCI'YA TESLİM EDİN" DEMİŞTİ

Erol Köse'nin geride bıraktığı mektubunda son vasiyetini yazmıştı. Köse'nin "Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin." ifadelerini kullandığı belirtildi.

SANAT DÜNYASINDAN EROL KÖSE'YE TEPKİ YAĞIYOR

Ünlü yapımcı Erol Köse, ölümüyle sadece yas değil, yıllardır biriken hesaplaşmaları da beraberinde getirdi. Atilla Taş, Nez gibi isimler, "Hakkımı helal etmiyorum" derken, İbrahim Tatlıses'in veda paylaşımı yaptı.

