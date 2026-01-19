Haberler

Erol Evgin Atlas'ın ardından konuştu: İçime sindiremiyorum

Erol Evgin Atlas'ın ardından konuştu: İçime sindiremiyorum
Güncelleme:
Ünlü sanatçı Erol Evgin, İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından sessizliğini bozdu. Artan şiddet olaylarına tepki gösteren Evgin, yaşananları içine sindiremediğini belirterek, toplumun tamamını ilgilendiren bu karanlık tablo karşısında adalet çağrısında bulundu.

  • Erol Evgin, Atlas Çağlayan'ın ölümü üzerine yaptığı açıklamada sokaklardaki şiddetin toplumsal bir güvenlik sorunu olduğunu belirtti.
  • Erol Evgin, sokak güvenliğinin artırılması çağrısında bulundu.
  • Erol Evgin, katledilen tüm insanlar için adalet diledi.

Ünlü sanatçı Erol Evgin, İstanbul Güngören'de "yan baktın" tartışması sonucu 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ardından yaptığı açıklamada, yaşananların toplumun tamamının güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Evgin, art arda yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalamadığını belirterek, "Sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

"SESSİZ KALMAYI İÇİME SİNDİREMİYORUM"

Erol Evgin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sessiz kalmayı içime sindiremiyorum; ama bir şey söylemek istediğimde de sözün bittiği yerdeyiz! Hakan Çakır, Alperen Ömer Toprak, Mattia Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan… Gencecik, pırıl pırıl çocuklar; artık yoklar."

"YAŞANANLAR HEPİMİZİN GÜVENLİĞİNE YAPILMIŞ BİR TEHDİTTİR"

Sanatçı, sokaklardaki şiddetin geldiği noktaya dikkat çekerek, olayların bireysel değil toplumsal bir güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı. Evgin, açıklamasının devamında sokak güvenliğinin artırılması çağrısında bulundu.

"TÜM KATLEDİLENLER İÇİN ADALET DİLİYORUM"

Evgin açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Tüm acılı ailelere sabır diliyorum. Yaşananlar hepimizin güvenliğine yapılmış bir tehdittir. Sokakların güvenliği artırılmalıdır. Katledilen tüm çocuklar, tüm kadınlar, tüm insanlar için adalet diliyorum."

Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Minguzzi cinayetini de sindiremiyorlardı , ne oldu...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet vezir can:

şimdi bu bıcaklı katil nereden geldi kim yetiştirdi..nasıl bir eğitim aldı nasıl bi ailede yetişti..bu ttoplum nereye gidiyo sorgulayan yok..ailede yetişmeyen insan sokakta cani olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

