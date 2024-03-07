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Erol Eroğlu kimdir? AK Parti İzmir- Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli?

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Erol Eroğlu kimdir? İzmir- Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Erol Eroğlu hakkında merak edilenler bu haberde. Eroğlu'nun nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ak Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kimdir? Merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli?

EROL EROĞLU KİMDİR?

  • Erol Eroğlu, 1954 yılında Gümüşhane'de doğan bir iş adamıdır.
  • İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunarak iş dünyasında etkili bir rol oynamıştır.
  • Erol Eroğlu AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı olmuştur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti İzmir 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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