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Ermenistan'dan İstanbul Havalimanı'na yeni uçuşlar başladı

Ermenistan'dan İstanbul Havalimanı'na yeni uçuşlar başladı

Turizm Haberleri

Ermenistan'da yeni kurulan hava yolu şirketi Armenian Airlines, İstanbul Havalimanı'na uçuş düzenlemeye başladı. Haftanın iki günü Erivan - İstanbul arasında gerçekleştirilecek olan uçuşlar, A321 tipi uçakla yapılacak.

p> Ermenistan'da yeni kurulan hava yolu şirketi Armenian Airlines, 2 Temmuz Pazar günü itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı'na uçuş düzenlemeye başladı.

Haftanın iki günü (Pazar ve Çarşamba) Erivan – İstanbul arasında karşılıklı olarak düzenlenecek olan uçuşların A321 tipi uçakla ve JL400 ve 401 uçuş kodlarıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Pazar günü gerçekleştirilen uçuşta 112 yolcunun İGA İstanbul Havalimanı'na seyahat ettiği ifade edilirken, 42 yolcunun ise Erivan'a uçuş yaptığı bildirildi. Böylelikle, İGA İstanbul Havalimanı'na uçan hava yolu şirketi sayısı ise 92'ye yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm

İstanbul Havalimanı Ermenistan İstanbul İGA Turizm Haberler

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