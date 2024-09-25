Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Erkek Güzeli Sefil Bilo filmini izleyecek olanların merak ettiği Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu nedir, Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler ve Erkek Güzeli Sefil Bilo özeti gibi konuları inceliyoruz.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şener Şen - Maho Ağa

İlyas Salman - Sefil Bilo

Sevda Aktolga - Cano Kız (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

Adile Naşit - Sultan Bacı

Münir Özkul - Hüso Emmi

İhsan Yüce - Şivan Emmi

Mehmet Bulduk - Sümüklü Sülo

Nizam Ergüden - Jandarma Komutanı

Osman Bardakçı - Memo (ses. Timuçin Caymaz)

Ekrem Dümer - Toprak Dağıtan Memur

Hüseyin Kaşif - Toprak Dağıtan Memur





Şener Şen, Maho Ağa karakterini canlandırırken, İlyas Salman Sefil Bilo rolünde yer alıyor. Ayrıca, Sevda Aktolga Cano Kız, Adile Naşit Sultan Bacı, Münir Özkul Hüso Emmi ve İhsan Yüce Şivan Emmi gibi birbirinden değerli oyuncular da filmde rol alıyor

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?

"Erkek Güzeli Sefil Bilo", İstanbul'un Çatalca bölgesinde çekilmiştir