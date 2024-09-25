Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu, özeti ve Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Erkek Güzeli Sefil Bilo filmini izleyecek olanların merak ettiği Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu nedir, Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler ve Erkek Güzeli Sefil Bilo özeti gibi konuları inceliyoruz.
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ KONUSU NEDİR?
Şener Şen - Maho Ağa
İlyas Salman - Sefil Bilo
Sevda Aktolga - Cano Kız (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)
Adile Naşit - Sultan Bacı
Münir Özkul - Hüso Emmi
İhsan Yüce - Şivan Emmi
Mehmet Bulduk - Sümüklü Sülo
Nizam Ergüden - Jandarma Komutanı
Osman Bardakçı - Memo (ses. Timuçin Caymaz)
Ekrem Dümer - Toprak Dağıtan Memur
Hüseyin Kaşif - Toprak Dağıtan MemurERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Şener Şen, Maho Ağa karakterini canlandırırken, İlyas Salman Sefil Bilo rolünde yer alıyor. Ayrıca, Sevda Aktolga Cano Kız, Adile Naşit Sultan Bacı, Münir Özkul Hüso Emmi ve İhsan Yüce Şivan Emmi gibi birbirinden değerli oyuncular da filmde rol alıyor
ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?
"Erkek Güzeli Sefil Bilo", İstanbul'un Çatalca bölgesinde çekilmiştir