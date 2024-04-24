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Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi!

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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan oldu. Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kimdir ve Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kimdir? Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Erinç Sağkan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kimdir? Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

Ramiz Erinç Sağkan, 24 Nisan 1978 yılında Ankara'da doğdu. Türk avukat ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı. 2000 yılından beri Ankara Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 2021 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin 9. başkanı olarak seçilmiştir. Lise öğrenimini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamladı. 1999'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Ankara Barosu'na kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı.[3] Ceza hukuku alanında çalıştı. Ceza Muhakemesi Kanunu Merkezi'nde zorunlu müdafilik yaptı ve Ankara Barosu'nun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Kurulu'na üye oldu.

2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği yaptı. 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. 2018'de Ankara Baro Başkanlığına seçildi. 2021 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin 36. olağan genel kurulunda 348 delegeden 182'sinin oyunu alarak 9. Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçildi. 8 Aralık 2021 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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