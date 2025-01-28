İzmir'de uzun yıllar televizyon programları hazırlayıp sunan Erhan Önel hayatını kaybetti. Önel evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği kaydedildi. Erhan Önel neden öldü? Erhan Önel kimdir?

ERHAN ÖNEL NEDEN ÖLDÜ?

İzmir medyasının en enerjik ve sevilen isimlerinden, son olarak Ege Telgraf TV'de Erhan'ın Günlüğü programını yapan önceki yıllarda Ege TV, Manisa TV'de programlar yapan, TV Programcısı ve Sunucu Erhan Önel hayatını kaybetti. Evinde kalp krizi geçiren Erhan Önel, Bozyaka SSK Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erhan Önel'in cenaze programı daha sonra belli olacak.

ERHAN ÖNEL KİMDİR?

Ege TV, Manisa TV'de görev alan Önel, son olarak Ege Telgraf TV'de Erhan'ın Günlüğü programını hazırlayıp sunuyordu.

Uzun yıllardır televizyon programlarıyla İzmir'in sesi olan Önel'in vefat haberi İzmir basınında ve Ege Telgraf ailesinde derin üzüntüye neden oldu.