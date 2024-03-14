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Erhan Cengiz kimdir? MHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı Erhan Cengiz kaç yaşında, nereli?

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MHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı Erhan Cengiz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Erhan Cengiz kimdir? MHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı Erhan Cengiz kaç yaşında, nereli?

Erhan Cengiz kimdir? MHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı Erhan Cengiz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı Erhan Cengiz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Erhan Cengiz kimdir? MHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı Erhan Cengiz nereli? Detaylar haberimizdedir…

ERHAN CENGİZ KİMDİR?

Erhan Cengiz, 1975 yılında Malatya'nın Kuluncak ilçesinde doğdu ve eğitim hayatını yine bu ilçede tamamladı. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 13 Ocak 2019 tarihinde Kuluncak Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kuluncak Belediye Başkanı seçilerek 5 Nisan 2019'da mazbatasını aldı ve görevine başladı. Erhan Cengiz evlidir ve dört çocuk babasıdır.

Erhan Cengiz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Erhan Cengiz Kuluncak Malatya Gündem Politika Haberler

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