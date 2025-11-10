Eren Elmalı, Necip Uysal, Ersin Destanoğlu bahis mi oynadı?

Bahis oynayan 1024 futbolcu kim? Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

BAHİS OYNAYAN 1024 FUTBOLCU İSİM LİSTESİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan futbolcuları resmi sitesinden duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklama şu şekilde:

1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.

Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu aşağıda yer almaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 900 futbolcuyu "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR

TFF'nin açıkladığı Süper Lig'de bahis oynadığı iddia edilen futbolcuların isimleri şöyle:

Beşiktaş:

Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

Trabzonspor:

Salih Malkoçoğlu

Boran Başkan

Galatasaray:

Metehan Baltacı

Evren Eren Elmalı

Alanyaspor:

İzzet Çelik

Enes Keskin

Yusuf Özdemir

Bedirhan Özyurt

Rizespor:

Efe Doğan

Furkan Orak

Gaziantep FK:

Muhammet Taha Güneş

Nazım Sangare

Göztepe:

İzzet Furkan Malak

Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor:

Kerem Kayaarası

Eyüpspor:

Mükrüem Arda Türköz

Kasımpaşa:

Ege Albayrak

Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük:

Furkan Bekleviç

Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor:

Celil Yüksel

Konyaspor:

Adil Demirbağ

Alassane Ndao

Kayserispor:

Berkan Aslan

Abdulsamet Burak