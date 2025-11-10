Eren Elmalı, Necip Uysal, Ersin Destanoğlu bahis mi oynadı?
Bahis oynayan futbolcular, TFF resmi internet sitesinden açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 900 futbolcuyu "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Peki, Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Necip Uysal, Ersin Destanoğlu bahis mi oynadı? Bahis oynayan 1024 futbolcu isim listesi tam liste açıklandı. İşte TFF'nin açıklamasına göre bahis oynayan futbolcular listesi...
Bahis oynayan 1024 futbolcu kim? Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.
BAHİS OYNAYAN 1024 FUTBOLCU İSİM LİSTESİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan futbolcuları resmi sitesinden duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklama şu şekilde:
1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.
TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.
Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir.
Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu aşağıda yer almaktadır.
BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR
TFF'nin açıkladığı Süper Lig'de bahis oynadığı iddia edilen futbolcuların isimleri şöyle:
Beşiktaş:
Ersin Destanoğlu
Necip Uysal
Trabzonspor:
Salih Malkoçoğlu
Boran Başkan
Galatasaray:
Metehan Baltacı
Evren Eren Elmalı
Alanyaspor:
İzzet Çelik
Enes Keskin
Yusuf Özdemir
Bedirhan Özyurt
Rizespor:
Efe Doğan
Furkan Orak
Gaziantep FK:
Muhammet Taha Güneş
Nazım Sangare
Göztepe:
İzzet Furkan Malak
Uğur Kaan Yıldız
Antalyaspor:
Kerem Kayaarası
Eyüpspor:
Mükrüem Arda Türköz
Kasımpaşa:
Ege Albayrak
Ali Emre Yanar
Fatih Karagümrük:
Furkan Bekleviç
Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor:
Celil Yüksel
Konyaspor:
Adil Demirbağ
Alassane Ndao
Kayserispor:
Berkan Aslan
Abdulsamet Burak