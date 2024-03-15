Erdoğan İncedayı kimdir? Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Erdoğan İncedayı kimdir? Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı nereli? Detaylar haberimizdedir…

ERDOĞAN İNCEDAYI KİMDİR?

Erdoğan İncedayı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.