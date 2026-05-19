Erdoğan Aktaş ile Sinan Burhan arasında canlı yayında ‘sokak hayvanları’ tartışması

Bir televizyon programında sokak hayvanlarıyla ilgili tartışma gündem oldu. Program sırasında Erdoğan Aktaş ile Sinan Burhan arasında sokak köpekleri konusunda dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

“SOKAKTA KÖPEK OLMAZ, BARINAKLARDA OLMALI”

Tartışmada Sinan Burhan, sokak köpeklerinin barınaklarda tutulması gerektiğini savunarak, “Sokakta köpek olmaz, barınaklarda olmalı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Erdoğan Aktaş ise program sırasında, “Köpekleri öldürün, sokak hayvanlarını öldürün” sözlerini dile getirdi.

Yaşanan polemiğin ardından Sinan Burhan, sokak hayvanlarının korunması gerektiğini belirterek, “Sokak köpekleri de bizim, onlara sahip çıkacağız ancak barınaklarda olmalı. Siz çocuklar ölsün, kadınlar ölsün ama köpekler ölmesin diyorsunuz. Artık köpek seviciliği bırakın, çocukları öldürmeyin, kadınları öldürmeyin” dedi.

