Üye Girişi
Haberler

Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı?

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, terör örgütüne yardım etmek suçundan 5 yıl hapse çarptırıldı. Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı. Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı?

Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı?

ERDEM GÜL KİMDİR?

  • 1967 yılında Giresun'da doğdu. Uzun süre parlamento muhabirliği yaptı ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği görevinde de bulundu. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Stajyerlik döneminin ardından 1992 yılında ANKA Ajansı'nda profesyonel gazetecilik yapmaya başladı.
  • Taraf Gazetesi'nde görev yaptı ve 2010 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde AKP ve parlamento muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda Haber Müdürü oldu. 22 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirildi.
  • 26 Kasım 2015 tarihinde MİT TIR'ları haberinden ötürü dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklandı fakat 92 gün sonra serbest bırakıldı. 6 Mayıs günü yapılan duruşmada, Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı davada Can Dündar'a "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilirken, Erdem Gül de aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 9 Mart 2018'de Yargıtay, Erdem Gül'ün beraatına karar verdi.
  • Erdem Gül, evli ve iki çocuğu vardır.
  • 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Adalar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Emre Gül Hukuk Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? DEM Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale adayı Şehriman Güneş ve Rıza Taşkın kimdir? DEM Parti Kayseri Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri adayı Remziye Erener ve İhsan Sarıyar kimdir? Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? DEM Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kastamonu adayı Hatice Uçar ve Yakup Akyol kimdir? AUZEF SINAV TARİHLERİ ne zaman? 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman başlıyor? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? Nevruz ne zaman 2024? Nevruz nasıl kutlanır, neler yapılır? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir? Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç kimdir? Bilgehan Erdem kimdir? CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title