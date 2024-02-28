Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı?
Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, terör örgütüne yardım etmek suçundan 5 yıl hapse çarptırıldı. Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı. Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı?
Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı?
ERDEM GÜL KİMDİR?
- 1967 yılında Giresun'da doğdu. Uzun süre parlamento muhabirliği yaptı ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği görevinde de bulundu. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Stajyerlik döneminin ardından 1992 yılında ANKA Ajansı'nda profesyonel gazetecilik yapmaya başladı.
- Taraf Gazetesi'nde görev yaptı ve 2010 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde AKP ve parlamento muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda Haber Müdürü oldu. 22 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirildi.
- 26 Kasım 2015 tarihinde MİT TIR'ları haberinden ötürü dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklandı fakat 92 gün sonra serbest bırakıldı. 6 Mayıs günü yapılan duruşmada, Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı davada Can Dündar'a "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilirken, Erdem Gül de aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 9 Mart 2018'de Yargıtay, Erdem Gül'ün beraatına karar verdi.
- Erdem Gül, evli ve iki çocuğu vardır.
- 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Adalar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.