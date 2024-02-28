Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı? Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erdem Gül kimdir? Erdem Gül neden hapis cezası aldı?

ERDEM GÜL KİMDİR?