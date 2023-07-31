Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ercüment Tatlıoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ercüment Tatlıoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ercüment Tatlıoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ercüment Tatlıoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ERCÜMENT TATLIOĞLU KİMDİR?



Ercüment Tatlıoğlu (d. 2 Haziran 1960), Türk asker. Mevcut Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı.

Tatlıoğlu, 2 Haziran 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. 1977 yılında Deniz Lisesinden, 1981 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1981-1990 yılları arasında TCG Gayret ve TCG Savaştepe muhriplerinde branş subaylığı ve bölüm amirliği, 1990-1992 yıllarında Deniz Harp Akademisi öğrenimi, 1992-1994 yılları arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini müteakip 1994-1996 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletindeki Newport şehrinde Deniz Kurmay Koleji eğitimini tamamlamıştır.

1996-1998 yıllarında TCG Kılıç Ali Paşa II. komutanlığı ve komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında TCG Zafer komutanlığı görevinin sonrasında TCG Gediz'in ABD'den transferi esnasında geminin ilk komutanı olarak 2000-2001 yıllarında görev yapmıştır. 2001-2002 yıllarında yürüttüğü Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevi sonrası Roma'da NATO Savunma Koleji eğitimini tamamlamış, 2003-2004 yıllarında Belçikanın Mons şehrinde NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında lojistik başkan yardımcılığı ve 2004-2006 yıllarında SHAPE Komuta Grubu Stratejik Plan şube müdürlüğü görevini icra etmiştir. Leuven Katolik Üniversitesinde "Avrupa Birliği Siyaseti ve Avrupa Birliği Politikaları" dalında yüksek lisans eğitimini ve Dokuz Eylül Üniversitesinde "Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği" doktorasını tamamladı.

2006-2007 yıllarında 3. Muhrip Filotillası komodorluğu görevini icra etti. 2007'de tuğamiral rütbesine terfi etti. 2007-2008 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler başkanlığı, 2008-2010 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler ve Deniz ataşeliği, 2010-2011 yılları arasında Çanakkale Boğaz komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Mayın Filosu komutanlığı görevlerini deruhte etti. 2012'de tümamiral rütbesine terfi etti. 2012-2013 yıllarında Amfibi Görev Grup Komutanlığı yaptı.

2016-2017 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı yaptı. 19 Ağustos 2017'de Donanma Komutanı oldu. 2020'de oramiral rütbesine terfi etti. 4 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda emekli olan Adnan Özbal'ın yerine Türk Deniz Kuvvetleri komutanlığına getirildi.

Kişisel yaşamı

Leman Tatlıoğlu ile evli olup 2 çocuk babası olan Tatlıoğlu İngilizce bilmektedir. 24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.