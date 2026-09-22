Enver Altaylı kimdir, kaç yaşında, nereli? Enver Altaylı neden tutuklandı?

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Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla yeniden gündeme geldi. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Enver Altaylı kimdir? Enver Altaylı neden tutuklandı? Detaylar...

ENVER ALTAYLI KİMDİR?

Enver Altaylı, 1 Kasım 1944 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Sovyetolog ve eski istihbaratçı olarak tanınan Altaylı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı. Almanya ve Avusturya'da ise Doğu Avrupa hukuku ve Sovyetoloji alanlarında eğitim gördü.

Altaylı, 1968 yılında MİT'te çalışmaya başladı. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa konusunda uzmanlaşan Altaylı'nın, MİT'in ilk Sovyetoloğu olarak yetiştirildiği belirtilmektedir. 1974 yılında MİT'ten ayrılan Altaylı, daha sonraki dönemde MHP'nin Almanya organizasyonunda görev aldı.

Altaylı, MHP'nin yayın organı Hergün gazetesinde de başyazarlık yaptı. 12 Eylül Darbesi'nin ardından hakkında tutuklama kararı çıkması üzerine Almanya'ya gitti.

Yazarlık çalışmaları da bulunan Altaylı'nın Esir Türk İllerinde 90 Gün, Komünist Teoriler ve Sovyet Yayılma Siyaseti ve Ruzi Nazar: CIA'nın Türk Casusu adlı kitapları bulunuyor.

Altaylı'nın geçmişindeki MİT görevi ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa üzerine çalışmaları, biyografisinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

ENVER ALTAYLI'NIN MİT KARİYERİ

Enver Altaylı, 1968 yılında MİT bünyesinde çalışmaya başladı. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa konusunda uzmanlaşan Altaylı, bu alandaki çalışmalarıyla kurum içerisinde görev yaptı. 1974 yılında MİT'ten ayrıldı.

MİT'ten ayrılmasının ardından MHP'nin Almanya organizasyonunda görev alan Altaylı, Hergün gazetesinin başyazarlığını da üstlendi.

ENVER ALTAYLI NEDEN TUTUKLANDI?

Enver Altaylı, Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Altaylı'nın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirilen Altaylı'nın savcılıktaki ifade işlemi tamamlandı.

Savcılık işlemlerinin ardından Altaylı, “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı verildi.