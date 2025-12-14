Entübe edilen başkan Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in görüntüleri yürek burktu

Kanser tedavisi gören ve entübe edildiği açıklanan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, Manisa'nın efsanevi büyükşehir belediye başkanı merhum Ferdi Zeyrek ile birlikte çekilmiş görüntülerinin ortaya çıkması, izleyenleri derinden duygulandırdı.

NEŞELİ ANLAR HAFIZALARDA KALDI

Ortaya çıkan görüntülerde Durbay ile Zeyrek'in son derece neşeli ve keyifli oldukları görülüyor. İkilinin samimi halleri, müziğin ritmine uyarak dans edişleri, bugün gelinen noktada Manisalıları ve sevenlerini derinden etkiledi.

GÜLŞAH DURBAY'IN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Hastaneden yapılan son açıklamada, kanser tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın entübe edildiği, sağlık durumunun ise kritik olduğu ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

FERDİ ZEYREK TRAJİK BİR KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, 6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evinde, havuzun makine odasında meydana gelen bir arızayı kontrol etmek istediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜLER DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Biri yaşam mücadelesi verirken, diğeri trajik bir kazayla hayatını kaybeden iki ismin birlikte çekilmiş bu görüntüleri, Manisa'da derin bir hüzün yarattı.