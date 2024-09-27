Enstrümantal bir versiyonunu dinlediğiniz 'Gizli Aşk Bu' adlı şarkının sözlerinde gönlün hangisiyle dolduğu söylenmez? Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Enstrümantal bir versiyonunu dinlediğiniz "Gizli Aşk Bu" adlı şarkının sözlerinde gönlün hangisiyle dolduğu söylenmez?, sorusu soruldu. Peki Enstrümantal bir versiyonunu dinlediğiniz "Güzlü Aşk Bu" adlı şarkının sözlerinde gönlün hangisiyle dolduğu söylenmez? sorusu cevabı ne?

ENSTRÜMANTAL BİR VERSİYONUNU DİNLEDİĞİNİZ "GİZLİ AŞK BU" ADLI ŞARKININ SÖZLERİNDE GÖNLÜN HANGİSİYLE DOLDUĞU SÖYLENMEZ?

• A-) Gam

• B-) Hasret

• C-) Sevgi

• D-) Hicran

Cevap : Sevgi