Tiyatronun ve ekranların enerjik isimlerinden Enis Arıkan, performanslarıyla yıllardır izleyicilerin dikkatini çekiyor. Onun kariyer yolculuğu ve özel yaşamı merak konusu olurken, her yeni projesi heyecanla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında, nereli, evli mi?

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Arıkan, ardından Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nde eğitim alarak sahne deneyimini akademik bilgiyle pekiştirmiştir.

1998 yılında "Aynalı Tahir" dizisinde canlandırdığı Erman karakteriyle ekranlara adım atan Arıkan, kısa sürede dikkat çekmiş ve kariyerini birçok başarılı projeyle devam ettirmiştir. Ezgi Mola ve Şebnem Bozoklu ile sınıf arkadaşı olan Arıkan, tiyatro kökenli oyunculuğunu TV dizilerinde ve sinema projelerinde de sergilemiştir.

ENİS ARIKAN KAÇ YAŞINDA?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

ENİS ARIKAN NERELİ?

Enis Arıkan, Türkiye'nin kültürel ve sanat açısından önemli şehirlerinden biri olan İstanbul doğumludur ve kariyerine de İstanbul'da başlamıştır.

ENİS ARIKAN'IN KARİYERİ

Enis Arıkan, kariyerine 1998'de "Aynalı Tahir" dizisiyle başlamış, sonrasında pek çok TV dizisi ve sinema projesinde rol almıştır. Öne çıkan yapımları arasında "Gülerken Ağladık" (1998), "Zilyoner" (1999), "Hırsız" (2001), "Yıldızların Altında" (2002), "Çekirdek Aile" (2002), "Gurbet Kadını" (2003), "Kadın İsterse" (2004), "Genco" (2007), "Kurtlar Vadisi Pusu" 2. Sezon (2008), "Kapadokya Düşleri" (2009), "Aşk ve Ceza" (2010), "Yerden Yüksek" (2010–2011), "Uçurum" (2012), "Cesur Hemşire" (2014) ve "Hayat Ağacı" (2014) bulunmaktadır. Son olarak "Jet Sosyete" dizisinde sergilediği performansıyla izleyiciden büyük beğeni toplamıştır. Arıkan, hem komedi hem de drama türlerinde güçlü bir oyunculuk repertuarına sahiptir.

ENİS ARIKAN EVLİ Mİ?

Şu anki bilgilere göre Enis Arıkan'ın özel hayatıyla ilgili evlilik bilgisi kamuoyuna yansımamıştır; yani resmi olarak evli olduğuna dair bir kayıt bulunmamaktadır.