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Engin Polat tahliye oldu mu? Engin Polat cezaevinden çıktı mı?

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Yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi. Dilan Polat, karar sonrası cezaevinden çıktı. Peki, Engin Polat tahliye oldu mu Engin Polat cezaevinden çıktı mı?

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Engin Polat tahliye oldu mu? Engin Polat cezaevinden çıktı mı?

ENGİN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilirken, gözler eşi Engin Polat'a çevrildi. Haberler.com Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Polat çiftinin avukatı Vahit Kaya, "Asıl mahkeme Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de başlayacak. Hakim 3 gün üst üste yargılama yapacak. 4 Eylül'de tahliye olma ihtimali de var. İlk duruşmada Engin Polat, babası Sezgin ve kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da tahliye olması gerekiyor." dedi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Polat yurt dışına çıkış yasağı konularak cezaevinden tahliye edilirken, gözler eşi Engin Polat'a çevrildi.

"ENGİN POLAT 4 EYLÜL'DEKİ İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLABİLİR

"Engin Polat'ın tahliye olup olmayacağı merak edildi. Haberler.com Youtube stüdyosunda açıklamalarda bulunan Polat çiftinin avukatı Vahit Kaya, Engin Polat'ın da eylül ayındaki ilk duruşmada tahliye edilmesini beklediklerini belirtti. Avukat Kaya şunları söyledi: "Asıl mahkeme Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de başlayacak. Hakim 3 gün üst üste yargılama yapacak. 4 Eylül'de tahliye olma ihtimali de var.

İtirazlarımız devam ediyor. Adli tatil olduğu için mahkemenin asıl hakimi izinli. Nöbetçi hakim bakıyor. İlk duruşmada Engin Polat, babası Sezgin ve kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da tahliye olması gerekiyor. Çünkü gelen raporlar onu gösteriyor. Hakimlerin de ona kanaat getirdiğine inanıyoruz. O yüzden savcılar da tahliye etti. Dilan Polat hakkında iki defa savcılar tahliye talebinde bulunmuştu. Ama reddetmişlerdi. Engin Polat'ın da ilk duruşmada tahliye olmasını bekliyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sosyal Medya Dilan Polat Engin Polat Dilan Polat Hukuk Gündem Yaşam Haberler

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