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Engin Polat'ın tahliye kararına itiraz

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama davasında yargılanan Engin Polat dahil 4 kişi hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılık itirazında kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe gösterdi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın üçüncü gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Karara İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz geldi.

"SANIKLARIN KAÇMA ŞÜPHESİ VAR"

Başsavcılık, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün' ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıklar üzerine atılı suçların vasif ve mahiyeti, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe gösterdi. İtiraz yazısında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerekirken İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların tahliyesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi. Bu gerekçelerle tahliye kararının kaldırılmasını isteyen Başsavcılık, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Engin Polat'ın tahliye kararına itiraz

ADLİ KONTROLLERİ KALDIRILDI

Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı. Başsavcılığa müzekkere yazılarak sanıklar hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan yürütülen soruşturma bulunup bulunmadığının varsa soruşturmaların akıbetlerinin sorulmasına karar veren mahkeme, adli emniyette bulunan ve imajları alınan cep telefonu, sim kart, bilgisayar gibi dijital materyallerin sahiplerine iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Hukuk

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Engin Polat İstanbul Magazin Hukuk

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Yorumlar (3)

ERKAN :

Tahliye veren hakim araştırılsın

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Emre null:

deliler net ise tutuklanmali ama değilse serbest bırakılmalı ne zengine ne fakire zulmedilmemeli Allah her ikisine eşit derecede yakındır Her zman Haklıdan yanadır melekleri de

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Gerard Dirivia:

Ülkemde normal olan hiç birşey kalmadı artık, en üst tabakadan en alta kadar her alanda mantıksızlıklar, adaletsizlikler boy ölçüşüyor. 22 yıl geriye gitsek şimdiki zamandan 50 yıl ileride olacağız

11
1
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