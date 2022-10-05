Engin Günaydın, Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusu. Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıtan Günaydın 2005 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda tanındı. Peki, Engin Günaydın kimdir? Engin Günaydın kaç yaşında, nereli? Engin Günaydın hayatı ve biyografisi nedir?

Engin Günaydın, kendini asıl Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga'da gösterdi. Burada kısa skeçlere çıkan Günaydın, Yazı Tura adlı filmde de bir rol kaptı. Bu filmde Sencer karakterini canlandırdı. Ayrıca 2003 yılında "Hadi Uç Bakalım" ve "Alacakaranlık" dizilerinde oynadı. Peki, Engin Günaydın kimdir? Engin Günaydın kaç yaşında, nereli? Engin Günaydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ENGİN GÜNAYDIN KİMDİR?

Engin Günaydın 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğan Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıtan Günaydın 2004 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşar. Engin Günaydın, Garanti Bankası reklamında da oynadı. Engin Günaydın 2008 yılında Türk Ekonomi Bankası'nın reklam yüzü oldu, 2009'da da yeni reklamlarında oynadı.

Günaydın, 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa, Tanoba ilçesinde doğdu. İlköğretimi Turhal'da, ortaöğrenimini Erbaa'da tamamlamıştır. Lisede, her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası, jüri üyelerinin Günaydın'ı konservatuvara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatına ilk girişi yaptı. Ailesi onu meslek sahibi olsun diye ablasının yanına, yani İzmit'e yollamıştır. Fakat o İzmit'te tiyatroya girdi. Oradan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi, yatay geçişle Mimar Sinan Konservatuvarı'na girdi.

Engin Günaydın 1996'da profesyonel olarak tiyatroya girmiş, Engin Günaydın ilk tiyatro deneyimini Otogargara'da yaşadı. Daha sonra "Bir Demet Tiyatro"'dan aldığı teklifle buraya geçti. Bir Demet Tiyatro"dan sonra, Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın'la "Aşkım Aşkım" dizisinde Tarık Usta'yı oynadı,aynı yıl Zeki Demirkubuz'un Yazgı'sıyla Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Engin Günaydın, kendini asıl Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga'da gösterdi. Burada kısa skeçlere çıkan Günaydın, Yazı Tura adlı filmde de bir rol kaptı. Bu filmde Sencer karakterini canlandırdı. Ayrıca 2003 yılında "Hadi Uç Bakalım" ve "Alacakaranlık" dizilerinde oynadı.

Engin Günaydın, asıl çıkışını Gülse Birsel'in kendisini fark etmesiyle Avrupa Yakası'na katılarak yakaladı. Burada "Burhan Altıntop" karakterini canlandırarak büyük ilgi gördü. Dizinin 14 Eylül 2005 tarihindeki 3. Sezon'da giriş yapan Günaydın, dizide İdare Müdürü rolünü canlandırdı ve dizinin 24 Haziran 2009 tarihindeki son bölümüne kadar devam etti.

1. Sezon 1. Bölüm'de konuk olarak geldiği saraya 2. Sezon 1. Bölüm (35. Bölüm)'de yerleşmeye karar vermiş ve dizi kadrosuna dahil olmuştur. Daha sonra sözleşmesi bitmiş ve diziden ayrılmıştır. Galip Derviş, Barakuda Film tarafından yapılıp Kanal D'de yayınlanan Polisiye, Komedi türündeki Türk televizyon dizisi. 28 Aralık 2014 tarihinde dizi final yapmıştır. Engin Günaydın, dizi oyunculuğunu bırakmıştır. Ama filmlere devam edeceğini belirtmiştir. Engin Günaydın O Hikâyedeki Mal Benim adlı bir stand-up şovu hazırlayıp sunmuştur.

Sinema Filmleri:

(2017): Nerelerdesiniz - Numan

(2015): İçimdeki Ses - Selim

(2012): Yeraltı - Muharrem

(2009): Vavien - Celal

(2005): Takva - Erol

(2004): Gora - Dergi Editörü

(2004): Yazı Tura - Sencer

(2001): Yazgı (film, 2001) - Necati

Televizyon Dizileri:

(2013 - 2014): Galip Derviş - Galip

(2011): Muhteşem Yüzyıl - Gül Ağa

(2011): Üsküdar'a Giderken - Muhtar

(2005 - 2009): Avrupa Yakası - Burhan Altıntop

(2004): Size Baba Diyebilir Miyim? - Mahir

(2003): Hadi Uç Bakalım - Senayi

(2003): Alacakaranlık

(2002): Zor Baba - Bilal

(2001): Aşkım Aşkım - Tarık Usta

(2000): Güneş Yanıkları - Sacit

(1997): Bir Demet Tiyatro - Zabıta İrfan

Ödülleri:

2001 - Ankara Film Festivali En İyi Yardımcı Oyuncu (Yazgı)

2010 - 29. Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Senaryo (Vavien)

2012 - 31. Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Yeraltı)

2013 - 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu (Yeraltı)

2013 - 19. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Yeraltı)

2015 - 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Müzikal ya da Komedi dalında "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" (İçimdeki Ses)