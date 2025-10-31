Enes Batur Youtube hesabını açtı mı? Enes Batur Youtube'a geri mi döndü?

Uzun süredir sessizliğe bürünen Enes Batur, beklenmedik bir hamleyle yeniden gündeme geldi. Milyonlarca takipçisinin merakla beklediği o gelişme sonunda yaşandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu adımıyla Batur'un Youtube'a geri dönüp dönmediği sorusu ise herkesin aklında aynı anda belirdi: Enes Batur geri mi döndü? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ENES BATUR YOUTUBE HESABINI AÇTI MI?

Enes Batur uzun bir süredir kapalı olan 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını yeniden aktif hale getirdi. Kanalını bir süreliğine kapatan Batur, dönüşüyle birlikte sosyal medyada gündem oldu. Bu hamleyle Türkiye'nin en çok aboneye sahip YouTuber'ı unvanını tekrar kazandı. Kanalını yeniden açması, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve "geri dönüş" paylaşımları kısa sürede trend listelerine girdi.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin, Türkiye'nin en tanınan sosyal medya fenomenlerinden ve YouTuber'larından biridir. 9 Nisan 1998'de Ankara'da doğan Enes Batur, içerik üretimine oyun videoları ve teknoloji incelemeleriyle başlamıştır. Babası polis, annesi ise hemşiredir. Zamanla içerik yelpazesini genişleterek mizah, eğlence, challenge ve vlog türündeki videolarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

2018 yılında kendi hayat hikâyesini konu alan Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? adlı filmde başrol oynayarak dijital dünyadaki başarısını sinema sektörüne taşımıştır. Aynı zamanda Türkiye'de YouTube kültürünün yaygınlaşmasında öncü isimlerden biri olarak kabul edilmektedir.

ENES BATUR KAÇ YAŞINDA?

Enes Batur, 9 Nisan 1998 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşta başladığı YouTube kariyerini sürekli geliştirerek Türkiye'nin en tanınan dijital içerik üreticilerinden biri hâline gelmiştir.

ENES BATUR NERELİ?

Enes Batur, Ankara doğumludur. Aslen Türk'tür. Çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye'de geçirmiş, YouTube kariyerini de burada şekillendirmiştir. Ankara doğumlu olmasına rağmen içerik üretimi sürecinde İstanbul merkezli çalışmaktadır.

ENES BATUR'UN KARİYERİ

Enes Batur'un kariyeri, 2012 yılında YouTube platformuna yüklediği oyun videolarıyla başlamıştır. İlk başlarda bilgisayar ve oyun konsolu incelemeleri yapan Batur, kısa sürede eğlenceli tarzı ve samimi sunumuyla dikkat çekmiştir.

Zamanla kanalında oyunlardan ziyade vlog, parodi, deney ve eğlence videolarına yer vermeye başlamıştır. Bu değişim, onu geniş bir kitleyle buluşturmuş ve Türkiye'nin en fazla aboneye sahip YouTuber'ı olmasını sağlamıştır.

2018 yılında çektiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmiyle dijital dünyadan beyaz perdeye adım atmış, bu film büyük bir gişe başarısı elde etmiştir. Ayrıca, sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Batur, dijital medya alanında Türkiye'nin en etkili isimlerinden biri olarak gösterilmektedir.

Kanalını kısa bir süreliğine kapatan Enes Batur, 2025 yılında hesabını yeniden aktif hâle getirerek hem izleyicilerini sevindirmiş hem de YouTube Türkiye'deki liderliğini geri almıştır.