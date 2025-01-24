Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti

Endüljans nedir? Endüljans ne anlama geliyor?

Endüljans nedir? Endüljans ne anlama geliyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endüljans, bir terim ya da kavram olarak ne anlama gelmektedir? Endüljans'ın anlamı, kullanımı ve hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde derledik. Peki, Endüljans nedir? Endüljans ne anlama geliyor? İşte detaylar!

Endüljans, tarih boyunca birçok tartışmaya neden olmuş bir kavramdır. Özellikle Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan endüljans, günahların affedilmesi için bağış veya ibadet karşılığında verilen bir belge anlamına gelir. "Endüljans nedir?" sorusu, tarih meraklıları ve dinler tarihiyle ilgilenen kişiler tarafından sıkça soruluyor. Peki, Endüljans nedir? Endüljans ne anlama geliyor?

ENDÜLJANS NEDİR?

Endüljans, temel olarak, bir kişinin işlediği günahların Tanrı katında affedilmesi için verilen bir belge olarak tanımlanır. Bu belgeler, Katolik Kilisesi tarafından belirli dualar, ibadetler veya maddi bağışlar karşılığında sağlanmıştır. Günahkâr bir kişinin ruhani yükünü hafifletme amacı taşıyan endüljans, kilise için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir.

Bu uygulama, özellikle Orta Çağ boyunca yaygınlık kazanmış ve halk arasında oldukça popüler hale gelmiştir. Endüljans ne anlama geliyor sorusu, kilise doktrinlerini anlamak isteyenler için sıkça gündeme gelirken, bunun aynı zamanda siyasi ve ekonomik boyutları olduğu da dikkat çeker.

1517 yılında Martin Luther, Katolik Kilisesi'nin endüljans satışlarını eleştiren "95 Tez" adlı bildiriyi yayımlamıştır. Luther'e göre, günahların affedilmesi yalnızca Tanrı'nın merhametiyle mümkün olabilirdi ve kilisenin bu affı para karşılığında satması kabul edilemezdi. Bu eleştiriler, Hristiyanlık tarihindeki en büyük ayrışmalardan biri olan Reform Hareketi'ni başlatmıştır.

Endüljans nedir? Endüljans ne anlama geliyor?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
img

3 erik için ödediği ücret şoke etti!
img

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten sürpriz ziyaret!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.