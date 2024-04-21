Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, piyasaya sürüldüğü günden bu yana oyunseverlerin bir numaralı gözdesi olmaya devam ediyor. PlayStation 5'te oynayabileceğiniz birçok başarılı oyunu sizler için listeledik. Peki, En iyi PlayStation 5 oyunları neler? PLAYSTATION 5 oyun önerileri ne?

EN İYİ PLAYSTATION 5 OYUNLARI NELER?

Alan Wake 2

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Assassin's Creed Valhalla

Astro's Playroom

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077

Deathloop

Death Stranding: Director's Cut

Demon's Souls

Devil May Cry 5 Special Edition

Disco Elysium: The Final Cut

Dragon's Dogma 2

Elden Ring

God of War Ragnarök

Gran Turismo 7

Hades

Helldivers 2

Hitman: World Of Assassination

Like A Dragon: İnfinite Wealth

Pacific Drive

Prince Of Persia: The Lost Crown

Ratchet & Clank: Rift Apart

Returnal

Marvel's Spider-Man 2

Street Fighter 6