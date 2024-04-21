En iyi PlayStation 5 oyunları neler? PLAYSTATION 5 oyun önerileri ne?
PlayStation 5 için hangi oyunların en iyi olduğu merak konusu. Oyun severler, yeni nesil konsol PlayStation 5 için en iyi oyunları araştırıyor. İşte PlayStation 5 için en iyi oyun önerileri...
Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, piyasaya sürüldüğü günden bu yana oyunseverlerin bir numaralı gözdesi olmaya devam ediyor. PlayStation 5'te oynayabileceğiniz birçok başarılı oyunu sizler için listeledik. Peki, En iyi PlayStation 5 oyunları neler? PLAYSTATION 5 oyun önerileri ne?
EN İYİ PLAYSTATION 5 OYUNLARI NELER?
Alan Wake 2
Armored Core 6: Fires of Rubicon
Assassin's Creed Valhalla
Astro's Playroom
Baldur's Gate 3
Cyberpunk 2077
Deathloop
Death Stranding: Director's Cut
Demon's Souls
Devil May Cry 5 Special Edition
Disco Elysium: The Final Cut
Dragon's Dogma 2
Elden Ring
God of War Ragnarök
Gran Turismo 7
Hades
Helldivers 2
Hitman: World Of Assassination
Like A Dragon: İnfinite Wealth
Pacific Drive
Prince Of Persia: The Lost Crown
Ratchet & Clank: Rift Apart
Returnal
Marvel's Spider-Man 2
Street Fighter 6