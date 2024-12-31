En çok yapraklı yonca toplam kaç yapraklıdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Guinness Dünya Rekorları'na göre, bilinen en çok yaprakli yonca toplam kaç yapraklıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GÖRE, BİLİNEN EN ÇOK YAPRAKLİ YONCA TOPLAM KAÇ YAPRAKLIDIR?

A: 4

B: 5

C: 13

D: 63

Cevap: D