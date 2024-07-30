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En Büyük Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? En Büyük Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan En Büyük Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği En Büyük Şaban konusu, özeti ve En Büyük Şaban oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. En Büyük Şaban filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan En Büyük Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. En Büyük Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği En Büyük Şaban konusu nedir, En Büyük Şaban oyuncuları kimler ve En Büyük Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

İyi bir adam olan Şaban, zengin olma hayalleri kurmaktadır. Hayallerini İstanbul da gerçeğe dönüştürebileceğini düşünen Şaban, köydeki tarlasını satıp yola koyulur. İstanbul a ayak bastığında yaptığı ilk iş ise amcasının oğlunu aramaktır. Bu sırada başına türlü belalar açmaktan geri kalmayan Şaban, saflığı sonucu bir adamdan Boğaz Köprüsü nü satın aldığını düşünür. Dolandırıldığını anladıktan sonra adamın peşine düşer. Bu esnada zor durumda olan birine yardım eden Şaban, adamla çok iyi dost olur. Ancak ortada bir problem vardır. Yardımcı olduğu adam, Şaban ı sadece içtiği zamanlarda hatırlamaktadır. Ayık olduğu zamanlarda ise Şaban ın varlığından haberdar değildir. Bu şekilde kargaşa içinde geçen Şaban ın hayatı parkta çiçek satan bir kıza vurulmasıyla bambaşka bir hal alır. Aşık olduğu görme engelli kıza yardım etmeye karar veren Şaban, kızın gözlerinin açılması için her şeyi yapmaya hazırdır.

Oyuncular :

Nilgün Bubikoğlu Hülya

Kamran Usluer Faik Bey

Reha Yurdakul Uşak Kamil

Hikmet Karagöz Hikmet

Dinçer Çekmez Boksör

Ayten Erman Ayten

Zafer Önen Boks Salonu Sahibi

Hüseyin Kutman Boks Hakemi

Yadigar Ejder Boksör

Adem Taşay Boksör

Mehmet Uğur Hırsız

İbrahim Kurt Hırsız

Orhan Çoban Komiser

Ekrem Dümer Doktor

Cevdet Arıkan Polis

Yaman Okay Polis

Arap Celal Meyhaneci

Zeki Sezer

Ziya Çelik

Ünal GürelSeslendirme

Cengiz Öktem Meyhaneci

Osman Demir
Osman Demir
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