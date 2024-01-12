Emre Erciş kimdir? Emre Erciş hayatı ve biyografisi! Emre Erciş kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Emre Erciş merak konusu oldu. İşte Emre Erciş hakkında merak edilen Emre Erciş kimdir, Emre Erciş hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EMRE ERCİŞ KİMDİR?

1979 Antalya doğumlu serbest bir gazeteci olan Emre Erciş,yorumları ve değerlendirmeleriyle tanınuyor.

Emre Erciş, Türkiye'nin çeşitli basın ve yayın organlarında, sosyal medya platformlarında etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Gazeteci Erciş, son dönemde ülkenin gündemine oturan konularda yaptığı çeşitli analizlerle öne çıkıyor.