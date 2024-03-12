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Emrah Kozay kimdir? CHP Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı Emrah Kozay kaç yaşında, nereli?

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Emrah Kozay kimdir? CHP Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı Emrah Kozay kaç yaşında, nereli? Emrah Kozay, CHP'nin Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı olarak dikkat çeken bir isim. Fakat pek çok kişi onun hakkında detaylı bilgiye sahip değil. Emrah Kozay kaç yaşında, nereli ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Çukurova Belediye Başkan adayı ise Emrah Kozay. Emrah Kozay kimdir? Emrah Kozay nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

EMRAH KOZAY KİMDİR?

Av. Emrah Kozay, 1982 yılında Adana'nın Seyhan İlçesi'ne bağlı Mıdık Mahallesi'nde dünyaya geldi. Lise eğitimini Anafartalar Lisesi'nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı. 2012 yılından itibaren Adana Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmasının yanı sıra aile şirketi olan Kozay Grup'ta da yöneticilik yapmaktadır.2018 yılında henüz 36 yaşındayken CHP Adana İl Başkanlığı görevine başladı. CHP'nin büyük başarı elde ettiği 2019 yerel seçimleri sırasında CHP Adana İl Başkanı olarak yereldeki ittifak çalışmalarına öncülük edip, CHP'nin 25 yıl aradan sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'ni, Ceyhan ve İmamoğlu ilçe belediyelerini kazanmasında önemli rol oynadı.İl Başkanlığı görevinin ardından da CHP'nin yerelde ve genelde iktidarı için alan çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 2024 yerel seçimlerinde CHP Seyhan Belediye Başkanlığı için Aday Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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