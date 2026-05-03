Haberler

Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz’dan İskenderun’da protokol turu

Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz’dan İskenderun’da protokol turu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, İskenderun’da gerçekleştirdiği protokol ziyaretleri kapsamında önemli temaslarda bulundu. Adli ve idari kurum temsilcileriyle bir araya gelen Yılmaz, kentteki güvenlik çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğini değerlendirdi.

Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, İskenderun’da bir dizi protokol ziyaretinde bulunarak kentteki kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen temaslarda hem mevcut çalışmalar ele alındı hem de iş birliği imkanları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ MASAYA YATIRILDI

Ziyaretler kapsamında İskenderun Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, Başsavcı Vekilleri Atalay Kazancı ve Yunus Çiftçi, Komisyon Başkanı Mahir Taştimur ile görüşen Yılmaz, adli süreçler ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile yapılan görüşmelerde, kentte yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

KENTİN GELİŞİMİ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Program kapsamında önceki dönem İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı ve iş insanı Recep Atakaş da ziyaret edildi. Görüşmelerde kentin gelişimi, ekonomik faaliyetler ve güvenlik hizmetlerinin etkinliği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerin ardından yapılan değerlendirmelerde, nazik ev sahipliği ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür edilirken, kurumlar arası güçlü iletişimin kentin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Haberler.com
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt

Trump'tan İran'ın 14 maddelik yeni teklifine yanıt! Daha okumadan...
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı

16 yıllık iktidarı devirdi, ilk icraatı ülkeyi fena karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya

Okulda mide bulandıran skandal: Öğretmene 30 yıl hapis kapıda
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi

Yine gündemi sarsacak açıklamalar yaptı: Galatasaray'a karşı bugün...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

Bariyerlere çarpıp yanan otomobilde feci şekilde can verdi
Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş

Belediyeden alıp sevgilisinin evine döşetmiş! Hepsi el emeği göz nuru