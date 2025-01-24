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Emir Aras kimdir? Halit Ergül damadı Emir Aras Grand Kartal Otel görevi ne?

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğan ve hafızalarda derin izler bırakan bir trajediye dönüştü. Olayın ardından, Halit Ergül ve damadı Emir Aras, yangınla bağlantılı olarak tutuklandılar. Emir Aras kimdir? Halit Ergül damadı Emir Aras Grand Kartal Otel görevi ne?

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin can verdiği yangın felaketine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 14'e çıktı. Otel sahibi Halit Ergül ve İşletme Müdürü olan damadı Emir Aras tutuklandı. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 8 kişi hakkında tutuklama talep edilmişti. Emir Aras kimdir? Halit Ergüldamadı EmrAras Grand Kartal Otel görevi ne?

HALİT ERGÜL DAMADI EMİR ARAS KİMDİR?

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.

Emir Aras, Ergül ailesinin damadı olup Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, Ipragaz'da SAP danışmanlığı yapmış ve daha sonra Gazelle Resort ile Grand Kartal Otel'de yönetici olarak görev almıştır. RUTEV GLGA Genç Liderler ve Girişimciler Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi olan Aras, Üsküplüler Derneği Kurucu üyesidir.

Emir Aras kimdir? Halit Ergül damadı Emir Aras Grand Kartal Otel görevi ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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