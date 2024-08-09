Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ne oldu? Eminönü- Alibeyköy hattı çalışmıyor mu?

Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı'nın teknik bir arızadan dolayı seferlerinin yapılmadığı ifade edildi. Vatandaşlar, 9 Ağustos Cuma günü Eminönü- Alibeyköy Tramvay hattının neden çalışmadığını ve ulaşımın nasıl sağlanacağını merak ediyor. Peki, Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ne oldu? Eminönü- Alibeyköy hattı çalışmıyor mu?

EMİNÖNÜ- ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI'NDA NE OLDU?

Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

EMİNÖNÜ- ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI ÇALIŞMIYOR MU?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yalnızca Eminönü ve Alibeyköy Metro istasyonları arasında gerçekleştirilmektedir. Alibeyköy Metro ve Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsü hizmeti sunulmaktadır" ifadelerine yer verildi.