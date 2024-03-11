Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Bayraklı'da Eyüp Tunç, Bornova'da Belgin Çiçeksever, Buca'da Mustafa Dinçer, Karabağlar'da Sedat Üzen, Konak'ta Süleyman Şenol, Urla'da Berna Camcı, Torbalı'da Emine Göçay, Çeşme'de Zehra Turnacı, Karşıyaka'da Cengiz Gökbayrak ve Tire'de Turan Güraksın'ı aday göstermişti. Torbalı Belediye Başkan adayı Emine Göçay'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Emine Göçay kimdir? Zafer Partisi İzmir- Torbalı Belediye Başkan adayı Emine Göçay kaç yaşında, nereli?

EMİNE GÖÇAY KİMDİR?

Emine Göçay, Zafer Partisi'nin Torbalı Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.