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Emin Taşkan kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Esenyurt Belediye Başkan adayı Emin Taşkan kaç yaşında, nereli?

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31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Zafer Partisi Belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul- Esenyurt Belediye Başkan adayı Emin Taşkan oldu. Peki, Emin Taşkan kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Esenyurt Belediye Başkan adayı Emin Taşkan kaç yaşında, nereli?

EMİN TAŞKAN KİMDİR?

Emin Taşkan, Zafer Partisi'nin Esenyurt Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Emin Taşkan 3.Sayfa Gündem Yaşam Politika Haberler

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