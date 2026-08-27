Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı Almanın Şartları

Yıllarca çalışanlar, emeklerinin karşılığında her yıl brüt maaşlarına göre kıdem tazminatı biriktirir. Bu tazminatı alabilmek için genellikle emeklilik zamanının gelmesi ya da işverenin iş akdine son vermesi gerekir.

Peki bu koşullar olmadan, emekli olmadan kıdem tazminatı almak mümkün müdür? Merak edilen şartlar ve detaylar.

Kaynak: Haber Merkezi