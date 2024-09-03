Toplum içinde bazı kimselerin başkaları hakkında bahsederken veya doğrudan yüzüne olacak şekilde hakaret için söyledikleri bir kavram olan embesil nedir, anlamı ne merak ediliyor. Peki, Embesil ne demek? Detaylar!

EMBESİL NE DEMEK?

Embesil terimi, zihinsel gelişim geriliği olan bireyleri tanımlamak için kullanılan, ancak zamanla hakaret anlamı kazanmış bir kelimedir. Tıbbi olarak, embesillik, genellikle IQ seviyesi 26 ile 50 arasında olan bireyler için kullanılan bir terimdir ve bu bireyler, günlük yaşam aktivitelerinde ciddi yardıma ihtiyaç duyarlar. Zihinsel engelin bu seviyesinde, bireyler temel bakım ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekerler ve genellikle başkalarının desteğine bağımlı olurlar.

Ancak, embesil kelimesi, zamanla tıbbi terminolojiden çıkarılmış ve yerine daha saygılı ve daha hassas terimler kullanılmaya başlanmıştır. Zihinsel engelli bireyler için artık "zihinsel engel" veya "öğrenme güçlüğü" gibi ifadeler tercih edilmektedir. Embesil terimi, hakaret ve küçümseme anlamı taşıdığı için modern dilde kullanılmaktan kaçınılır.

Günümüzde embesil kelimesi, genellikle bir hakaret veya aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılmakta, bir kişinin aptal veya düşüncesiz olduğunu ima etmek için söylenmektedir. Ancak, bu tür ifadeler toplumsal duyarlılık ve saygı açısından uygun görülmemektedir. Zihinsel engelli bireylerin topluma kazandırılması ve onlara saygı gösterilmesi gerektiği bilinciyle, bu tür aşağılayıcı terimlerin kullanılmaması önemlidir. Toplumda, zihinsel engellilik konusunda farkındalığın artmasıyla birlikte, bu tür eski terimlerin yerini daha uygun ve saygılı ifadeler almıştır.