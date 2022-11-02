Elnur Abdullayev kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Elnur Abdullayev hayatı!

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan ve Haber Global'in sahibi olan Elnur Abdullayev kimdir merak ediliyor. Peki, Elnur Abdullayev kim? Elnur Abdullayev nereli ve yaşı merak edilenler arasında.