Elnur Abdullayev kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Elnur Abdullayev hayatı!
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Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan ve Haber Global'in sahibi olan Elnur Abdullayev kimdir merak ediliyor. Peki, Elnur Abdullayev kim? Elnur Abdullayev nereli ve yaşı merak edilenler arasında.
Elnur Abdullayev kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan ve Haber Global'in sahibi olan Elnur Abdullayev kimdir merak ediliyor. Peki, Elnur Abdullayev kim? Elnur Abdullayev nereli ve yaşı merak edilenler arasında. İşte detaylar...
ELNUR ABDULLAYEV KİMDİR?
Elnur Abdullayev, Azerbaycan sermayeli Global Medya Group A.Ş.'ye ait Haber'>haber kanalı olan Haber Global'in yönetim kurulu başkanı ve sahibidir. Abdullayev, 16 Şubat 1986 doğumlu Azeri kökenli iş adamıdır.