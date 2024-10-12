Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu?

Elif Karaarslan cinsel ilişki videosu iddiası! sonrası ne oldu? Geçtiğimiz günlerde cinsel ilişki videosu iddiası çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Elif Karaarslan görüntüleri +18 olarak yandex, twitter platformlarında paylaşıldığı sosyal medyada iddia edildi. Peki, Elif Karaarslan cinsel video iddiaları sonrası ne oldu? Detaylar!

ELİF KARAASLAN VİDEO İDDİASI

Cinsel ilişki videosu ortaya çıktığı iddia edilen hakem Elif Karaaslan, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası aldı ve skandalın patlak vermesi sonrası kısa süre içerisinde binlerce takipçi kazandı.

Hakkındaki iddiaları yalanlamasına rağmen hakemliği biten Elif Karaarslan, yaşanan o olay sonrası sosyal medyada hızla takipçi kazanmaya başladı.

ELİF KARAASLAN ORHAN ERDEMİR VİDEO OLAYI NE?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı iddia edilen video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti.