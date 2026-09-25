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Elbistan'da yan yatan araçta yaralanan 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Elbistan'da yan yatan araçta yaralanan 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Elbistan'da Karahüyük Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yan yatması sonucu yaralanan 66 yaşındaki kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken ambulansta yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, 25 Eylül 2026 günü saat 18.00 sıralarında Karahüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Demir yönetimindeki 46 K 3220 plakalı Transit, mahalle içerisindeki virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına yan yattı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Neşegül Demir (66) yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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