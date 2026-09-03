Salça çekerken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Elbistan ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşegül Bal, evinin bahçesinde bulunan konteynerde salça çekmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

Bal’ın akıma kapıldığını fark eden yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu