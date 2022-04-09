Az önce deprem nerede oldu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Elazığ ve Diyarbakır'da deprem mi oldu? 9 Nisan Cumartesi nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

ELAZIĞ VE DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU? (9 NİSAN CUMARTESİ 2022)

Deprem Malatya'da oldu fakat Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi. Depremin Merkez üssü Malatya/Pütürge olarak belirlendi.

AFAD verilerine göre 9 Nisan Cumartesi 2022 tarihinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak belirlenirken depremin civar şehirlerde hissedildiği bildirildi. Deprem Elazığ ve Diyarbakır'da de hissedildi.

Twitter AFAD paylaşımı:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

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