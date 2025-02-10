ELAZIĞ HAVA DURUMU: 10 Şubat Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Elazığ'da da etkisini sürdürüyor.Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini yakından takip eden vatandaşlar ise 10 Şubat Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, Elazığ'da hava durumu nasıl, kar yağışı var mı? İşte, Elazığ için 5 günlük hava durumu tahmini ve detaylar…

ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL?

10 Şubat Pazartesi günü özellikle sabah ve gece saatlerinde havanın daha da soğuyacağını bildiren meteoroloji uzmanları, şehirde bu hafta soğuk ve yağışlı bir havanın etkili olacağını bildirdi. Yapılan değerlendirmelere göre, 10 Şubat'ta Elazığ'da en düşük sıcaklık -1°C, en yüksek sıcaklık ise 6°C civarında olacak. Gün içinde hafif yağmur görülebilirken, gece saatlerinde hava daha da serinleyecek ve yer yer buzlanma ve don riski oluşturacak. İlerleyen günlerde ise yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Elazığ'da haftalık hava durumu