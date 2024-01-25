Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Elazığ deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Elazığ deprem mi oldu sorgulatılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılıyor. Peki, Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ELAZIĞ DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.