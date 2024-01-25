Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu?
Son dakika haberine göre, Elazığ'da bir deprem meydana geldi. Elazığ kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. Peki, Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...
Elazığ deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Elazığ deprem mi oldu sorgulatılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılıyor. Peki, Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...
ELAZIĞ DEPREM Mİ OLDU?
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.