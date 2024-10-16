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ELAZIĞ'DA DEPREM! Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu?

ELAZIĞ'DA DEPREM! Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu?
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Elazığ'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Elazığ'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu?

Elazığ'da deprem mi oldu ve Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Elazığ'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Elazığ'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

16 Ekim 2024 tarihinde, saat 10:46'da Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, bölgedeki sismik aktiviteleri gösteren önemli bir olay olarak kaydedilirken, depremin etkileri Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi.

ELAZIĞ'DA DEPREM! Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu?

ELAZIĞ'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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