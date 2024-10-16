ELAZIĞ'DA DEPREM! Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu?

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ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

16 Ekim 2024 tarihinde, saat 10:46'da Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, bölgedeki sismik aktiviteleri gösteren önemli bir olay olarak kaydedilirken, depremin etkileri Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi.

ELAZIĞ'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi.